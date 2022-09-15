Раубичи, Белоруссия, 15 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону. Соревнования проходят в Раубичах (Белоруссия).

Андрей Чепакин ИА REGNUM Летний биатлон

Смольский пробежал дистанцию 10 км за 23 минуты 12,7 секунды и не допустил промахов на двух огневых рубежах.

Вторым стал представитель России Кирилл Бажин, отставание которого от победителя составило 1,5 секунды, он также отстрелял без промахов. Замкнул тройку ещё один российский биатлонист Эдуард Латыпов, допустивший один промах и отставший на 8,9 секунды.

Смольский является серебряным призёром Олимпийских игр — 2022 в индивидуальной гонке на 20 км.

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