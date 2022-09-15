Лондон, 15 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Арчи и Лилибет, дети принца Гарри и Меган Маркл, останутся принцем и принцессой. Об этом 15 сентября пишет The Sun, ссылаясь на свои источники.

Mark Jones Принц Гарри и Меган Маркл

По данным СМИ, король Великобритании Карл III огласился официально присвоить своим внукам титулы принца и принцессы. Однако, по словам инсайдеров, дети не получат статуса Их Королевских Высочеств.

Как отмечают источники, принц Гарри и Меган Маркл были в «ярости», так как их дети не смогут рассчитывать на безопасность определённого уровня, которая полагается членам королевской семьи. «Они были в ярости из-за того, что Арчи и Лилибет не смогут получить титул Королевского Высочества. Таково соглашение — они могут быть принцем и принцессой, но не Его Королевским Высочеством, потому что они не являются членами королевской семьи», — объяснил один из источников.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи. Однако они сохранили за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.