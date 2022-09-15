Донецк, 15 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли донецкую исправительную колонию, пострадавших нет. Об этом 15 сентября сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Сегодня около 9 часов утра (совпадает с мск) донецкая исправительная колония Государственной службы исполнения наказаний минюста ДНР подверглась очередному артобстрелу со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что пострадавших среди осуждённых и личного состава нет.