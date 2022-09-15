Донецк, 15 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате обстрела киевскими войсками города Макеевки. Об этом сообщает 15 сентября в телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок снаряда

«ВФУ атаковали Червоногвардейский район Макеевки, два человека получили ранения», — говорится в сообщении.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), с начала суток ВСУ обстреливали Макеевку трижды. Всего по Червоногвардейскому району выпустили десять снарядов калибра 155 мм (в 00:50, 08:55 и 14:05).

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