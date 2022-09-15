Бухарест, , 15:51 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис своим специальным распоряжением отправил в отставку известных в стране судей — Иоану Богачу и Джорджету Чупич. Об этом 15 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, Богачу и Чупич были освобождены от занимаемых должностей в связи с выходом на пенсию.

«Мы ценим заслуги этих служителей Фемиды, и надеемся, что их опыт пригодится новому поколению юристов», — говорится в заявлении главы румынского государства.

По словам независимых экспертов, увольняя Богачу и Чупич, власть продолжает оказывать давление на «неугодных» судей. Ранее Богачу вынесла ряд обвинительных заключений в отношении высокопоставленных румынских чиновников, подозревавшихся в коррупции. Чупич своим решением осудила нескольких руководителей государственных финансовых учреждений.

Только за последний год в Румынии в отставку было отправлено более 20 судей.