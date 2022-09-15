Москва, 15 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Стоит понимать, что на фоне тех ограничений, которые вводит Запад на морские перевозки из России и в нее, роль российских железных дорог существенно возрастает, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

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«Как и Северный морской путь они представляют альтернативный канал для торговли Европы с Азией и движения товаров по территории России, а также через границы.

Несмотря на то, что железнодорожные перевозки существенно дороже морских, в условиях закрытия моря их роль существенно возрастает.

Но для того, чтобы обеспечить перевозку такого объема грузов РЖД потребуется серьезно вложиться в расширение магистралей и развитие боковых ответвлений.

Заплатить за это придется грузоотправителям, но это в их же интересах — в противном случае их доступ к поставкам сырья и рынкам будет сокращаться», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «РЖД» может проиндексировать грузовые железнодорожные тарифы в 2023 году на 9,8%, собрав с грузоотправителей почти 190 млрд руб. дополнительных средств.

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