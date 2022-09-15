Архангельск, 15 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Архангельск прибыл траулер с 150 тоннами рыбы — треской, пикшей, зубаткой, камбалой, морским окунем. Об этом сообщает региональное правительство.

Треска

Вся продукция в ближайшее время поступит в местные магазины, часть товара можно будет приобрести на Маргаритинской ярмарке, которая открылась в областном центре сегодня, 15 сентября.

По данным правительства области, с начала года рыболовецкие суда совершили восемь заходов в порт Архангельск. Всего на берег было доставлено более 3,6 тонны различной рыбы, которая реализуется не только в Архангельске и области, но и отправляется в другие регионы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Росрыболовство объявило срок окончания лососевой путины на Камчатке.