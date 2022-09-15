Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Вашингтон намерен поставить киевскому режиму новую партию вооружений, включая передовые ракетные системы. Об этом 15 сентября заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге», — сказал Кирби.

По его словам, поставки будут включать в себя артиллерию и «продвинутые ракетные системы».

Как ранее сообщало, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США станут стороной конфликта в бывшей УССР, если поставят Киеву ракеты большой дальности.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД России обозначили красную черту в поставках оружия США Киеву