Всеволожск, Ленинградская область, , 15:49 — REGNUM Дорожные полицейские с погоней и стрельбой задержали в Ленинградской области водителя кроссовера, который на большой скорости пытался от них скрыться, рассказала 15 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Погоня за нарушителем пресс-служба МВД по СЗФО

Гоняться за нарушителем ПДД инспекторам ДПС пришлось по Выборгскому шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. Водитель на черном кроссовере, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан, на большой скорости двигался по дороге. Заметившие лихача полицейские попытались остановить его, применив светозвуковые сигналы патрульной машины, а также предупреждая по громкой связи, что будут вынуждены применить табельное оружие.

Поскольку предупреждения также не возымели успеха, инспектор ДПС сначала выстрелил в воздух, а затем по колесам машины правонарушителя. Только после этого иномарка остановилась, а водитель был задержан.

«Им оказался 29-летний мужчина, который вел себя неадекватно, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался», — добавила Волк.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.15, 12.25, 12.26, 12.37, 19.3 КоАП РФ.