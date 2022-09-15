Всеволожск, Ленинградская область, 15 сентября 2022, 15:49 — REGNUM Дорожные полицейские с погоней и стрельбой задержали в Ленинградской области водителя кроссовера, который на большой скорости пытался от них скрыться, рассказала 15 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Гоняться за нарушителем ПДД инспекторам ДПС пришлось по Выборгскому шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. Водитель на черном кроссовере, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан, на большой скорости двигался по дороге. Заметившие лихача полицейские попытались остановить его, применив светозвуковые сигналы патрульной машины, а также предупреждая по громкой связи, что будут вынуждены применить табельное оружие.
Поскольку предупреждения также не возымели успеха, инспектор ДПС сначала выстрелил в воздух, а затем по колесам машины правонарушителя. Только после этого иномарка остановилась, а водитель был задержан.
«Им оказался 29-летний мужчина, который вел себя неадекватно, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался», — добавила Волк.
Задержанный был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.15, 12.25, 12.26, 12.37, 19.3 КоАП РФ.