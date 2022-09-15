Москва, , 15:44 — REGNUM Российская сторона обращается с призывом к международным организациям оказать влияние на Киев во избежание катастрофы. Об этом 15 сентября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский дипломат указала, что Киев нарушает взятые на себя обязательства по противопехотным минам, которые находят в целом ряде населённых пунктов Донбасса, в местах массового посещения гражданских лиц.

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«Мы призываем все государства — члены ООН, Международный Комитет Красного Креста, другие профильные международных организации оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы принять действенные меры по недопущению тяжёлых гуманитарных последствий для гражданского населения», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реальные гарантии безопасности Киеву может дать его возвращение к нейтральному статусу, а подготовленный этим режимом проект «по гарантиям безопасности» лишь открывает широкие возможности для коррупции.

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