Таллин, , 15:44 — REGNUM В настоящее время Эстония ведёт подготовку к размещению дивизии НАТО на своей территории. Об этом 15 сентября заявил эстонский президент Алар Карис, его слова приводит канцелярия главы государства.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что ранее 15 сентября президент республики провёл встречу с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, в ходе которой они обсудили военные действия на территории б. УССР и шаги по расширению альянса.

«Правительство выделило дополнительные средства для быстрого развития новых военных возможностей. Наша цель — создать основу для размещения дивизии, которая позволила бы союзным силам действовать слаженно вместе с эстонскими Силами обороны», — сказал Карис.

Также он уточнил, что для Эстонии является важным то, чтобы войска альянса были готовы к защите страны с самого начала потенциального военного конфликта.

«Это означает, что для этого должны быть запланированы действия конкретных подразделений», — пояснил эстонский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Эстонии по одному в отдельных жилых помещениях проживают 207 765 человек, то есть каждый шестой житель, включая грудных детей и дряхлых стариков.