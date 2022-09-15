Таллин, 15 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В настоящее время Эстония ведёт подготовку к размещению дивизии НАТО на своей территории. Об этом 15 сентября заявил эстонский президент Алар Карис, его слова приводит канцелярия главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Уточняется, что ранее, 15 сентября, президент республики провёл встречу с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, в ходе которой они обсудили военные действия на территории б. УССР и шаги по расширению альянса.

«Правительство выделило дополнительные средства для быстрого развития новых военных возможностей. Наша цель — создать основу для размещения дивизии, которая позволила бы союзным силам действовать слаженно вместе с эстонскими Силами обороны», — сказал Карис.

Также он уточнил, что для Эстонии является важным то, чтобы войска альянса были готовы к защите страны с самого начала потенциального военного конфликта.

«Это означает, что для этого должны быть запланированы действия конкретных подразделений», — пояснил эстонский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Эстонии по одному в отдельных жилых помещениях проживают 207 765 человек, то есть каждый шестой житель, включая грудных детей и дряхлых стариков.