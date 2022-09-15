Москва, , 15:44 — REGNUM Оказалось, что американские элиты верят в идеи либерализма, которые они несли в мир, существенно меньше, чем все те их адепты, которые на местах занимались внедрением этих идей в общественное сознание, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Впрочем, на фоне того, как легко Запад заколол священных коров «свободы слова» и «неприкосновенности частной собственности»? это неудивительно. Но рыночная теория от этого не становится менее верной, пусть даже адепты её предали, как не стал менее убедительным марксизм из-за предательства советской элиты.

США и ЕС можно посоветовать вспомнить их опыт борьбы с наркотрафиком. Чем больше они ужесточали борьбу с ним, тем дороже становились наркотики и тем выгоднее становилось их ввозить.

Вот и с проведением платежей российскими гражданами, даже не подпадающими под санкции, та же история. Чем сильнее будет Запад пытаться их пресечь, тем более выгодным будет оказание таких услуг.

При этом не стоит забывать о том, что россияне, всё еще пытающиеся восстановить доступ на западные финансовые рынки, скорее, играют на стороне США.

Альтернативой может быть только полный уход от операций в долларах и евро, то есть лишение Запада статуса мирового центра эмиссии и главного бенефициара международной торговли.

Чем больше подобных мер будут вводить США, тем меньше смысла будет другим странам оставаться клиентами той международной финансовой системы, которую создал Вашингтон», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США и ЕС для борьбы с обходом финансовых санкций планируют принять меры в отношении третьих лиц и организаций, помогающих гражданам и организациям России проводить платежи.

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