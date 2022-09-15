Владикавказ, , 15:42 — REGNUM Центр развития способностей детей «Альтаир» открыли в городе Беслане. На его базе создали станции юных натуралистов и юных техников, где школьники будут учиться авиамоделированию, программированию, изучать мир природы, познавать IT-технологии. Побывавший на открытии глава республики Сергей Меняйло выразил уверенность в том, что центр послужит развитию интеллектуальных и творческих способностей будущих поколений региона и страны.

Дети и техника m.government.ru

«На базе станций создан центр развития способностей детей «Альтаир». Его задача — дать возможность развиваться детям, проявившим таланты в научно-техническом творчестве, обеспечить подготовку кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики. Эта работа крайне важна в долгосрочной перспективе и для республики, и для страны», — написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что центр развития детей построен в рамках мероприятий по социально-экономическому развитию Беслана. Как отметили в пресс-службе главы субъекта РФ, современная инновационная площадка рассчитана на 1200 обучающихся. Здесь будут заниматься дети в возрасте от пяти до 18 лет.