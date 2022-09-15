Тюмень, 15 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Тюменской области зафиксирован самый юный возраст матерей — 14 лет. По одному случаю в 2021 и 2022 годах, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Claire51700 Младенец

Самой возрастной роженицей в 2021 году стала 51-летняя женщина, которая родила двойню, ставшую четвёртым и пятым ребёнком в семье.

По данным тюменского Фонда социального страхования средний возраст рожениц в регионе — 29 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за 2021 год уменьшилось количество подростковых беременностей. За восемь месяцев 2021 года в возрасте до 18 лет стали 77 юных тюменок. За аналогичный период 2020 года их было 89.