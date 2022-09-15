Самарканд, Узбекистан, , 15:39 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Самарканд для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Реджеп Эрдоган © ИА REGNUM

Отмечается, что турецкого президента встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Эрдоган примет участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС, а также ряде двусторонних встреч.

Напомним, в ШОС входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. Турция является страной-партнёром организации.

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