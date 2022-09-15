Москва, 15 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Стараясь соблюдать нейтральность в условиях антироссийской санкционной компании, Турция продолжает проводить политику поддержки, прежде всего, национальных, а не иностранных, компаний, которая и прежде доминировала в ее отношениях с внешним миром, включая Евросоюз, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Российско-турецкие внешнеэкономические связи имеют сегодня взаимовыгодный характер. Для нашей страны — это возможность найти новые форматы сотрудничества при существующих геополитических проблемах, а для Турции — столь необходимые при сложных макроэкономических условиях дополнительные финансовые ресурсы.

А дополнительные финансовые ресурсы Турция получает от российских туристов, покупок россиянами недвижимости, размещения средств российских граждан в турецких банках, увеличения турецкого экспорта в РФ и т.д.

Также турецкая экономика получает преимущества и от получения из России дешевых нефти и газа. Учитывая довольно высокую интеграцию турецкого рынка с европейским бизнесом, несмотря на обеспокоенность Евросоюза и США сотрудничеством Турции и России, едва ли можно ожидать решительных мер с их стороны по блокаде турецких компаний», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США планируют оказать давление на банки из Турции, которые начали работать с российской платёжной системой «Мир».

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