Курск, , 15:33 — REGNUM Проектирование трамвайной сети и ремонт депо в Курске планируют начать до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации региона 15 сентября.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Работы будут вестись в рамках концессионного соглашения, подписанного в июле между администрацией региона и ООО «Мовиста регионы: Курск».

«Проект по модернизации трамвайного движения в областном центре переходит в активную фазу», — сказал на совещании по вопросам реализации проекта губернатор Роман Старовойт.

В рамках проекта планируется реконструировать 42,6 км трамвайного пути и тяговых подстанций, модернизировать депо и запустить на маршруты новые односекционные трамваи.

Проектирование трамвайной сети и ремонт въездной группы депо и диспетчерской планируется начать до конца 2022 года, сейчас завершается разработка проекта планировки территории, уточняются все подземные и надземные коммуникации. Первый новый трамвай в Курске планируют получить уже в декабре.