Москва, , 15:33 — REGNUM Запад готов в своем русофобском угаре на что угодно, и все здесь будет зависеть только от нас самих, при этом окончательная задача США — покарать непокорную Россию до состояния полного уничтожения, и ради этого они опустят на дно Европу, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все время иллюзия того, что Америка ничего так не хочет, как блага для Европы. Америка хочет эту Европу удушить к чертовой матери. Даже демократы ее не очень любят, а уж как ее не любят республиканцы, я даже описывать не буду. Значит готовы на все — это первое. Второе. Русофобия и все остальное с чем связаны? С тем, что они хотели тихо-тихо все удушить. Чтобы оно деградировало-деградировало… А оно возбухло, понимаете? Побежденная держава в холодной войне! Тогда говорят: «добить сволочь до конца, добить этот народ, добить это славянское быдло, раздавить его к чертовой матери, потому что иначе мы не покажем, что мы власть» », — отметил политолог.

По его словам, США готовятся к схватке с Китаем, перед которой необходимо все разгромить в России и напугать окончательно весь остальной мир, чтобы все видели, что будет с теми, кто против них. У них огромные цели в ситуации, когда они слабеют, а их экономика не та, что была даже в 70-е годы. Все это медленно гаснет, но не так быстро, как о том мечтают отечественные антиамериканцы.

«Им надо тут добиться ликвидации коллективного праздника непослушания, и так это прищучить, чтобы все еще на 20 лет запомнили, что против янки восставать нельзя. Рим жив, Рим разгромил Митридата. Цели вот эти, и уверяю вас, они очень хищные люди… Это у нас гламурные патриоты и патриотки будут говорить, как нельзя трогать порядок, а они смотрят на европейских мужчин и женщин и говорят: «Нефиг мыться, сволочи — подтираться полотенцами мокрыми, потому что надо победить Путина» . Они что, цацкаются со своим населением, как мы со своим? Во! И это и есть совокупный западный господин. Более того, этому господину совсем не плохо уменьшит уровень жизни этого западного обывателя», — добавил Кургинян.

Более того, чем ниже опустится уровень жизни западного обывателя, тем рентабельней будет европейская промышленность и не надо будет им платить бешеные деньги за малый рабочий день. И все это стоит на повестке дня. И это не художественные вымыслы, подчеркнул политолог. В России же власть пытается всячески сделать вид, что война с Западом народа не касается, и пытается отвлечь обывателя праздничными гуляниями.