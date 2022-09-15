Москва, 15 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Запад готов в своем русофобском угаре на что угодно, и все здесь будет зависеть только от нас самих, при этом окончательная задача США — покарать непокорную Россию до состояния полного уничтожения, и ради этого они опустят на дно Европу, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Все время иллюзия того, что Америка ничего так не хочет, как блага для Европы. Америка хочет эту Европу удушить к чертовой матери. Даже демократы ее не очень любят, а уж как ее не любят республиканцы, я даже описывать не буду. Значит, готовы на всё — это первое. Второе. Русофобия и всё остальное с чем связаны? С тем, что они хотели тихо-тихо всё удушить. Чтобы оно деградировало-деградировало… А оно возбухло, понимаете? Побеждённая держава в холодной войне! Тогда говорят: «добить сволочь до конца, добить этот народ, добить это славянское быдло, раздавить его к чертовой матери, потому что иначе мы не покажем, что мы власть» », — отметил политолог.

По его словам, США готовятся к схватке с Китаем, перед которой необходимо всё разгромить в России и напугать окончательно весь остальной мир, чтобы все видели, что будет с теми, кто против них. У них огромные цели в ситуации, когда они слабеют, а их экономика не та, что была даже в 70-е годы. Всё это медленно гаснет, но не так быстро, как о том мечтают отечественные антиамериканцы.

«Им надо тут добиться ликвидации коллективного праздника непослушания и так это прищучить, чтобы все еще на 20 лет запомнили, что против янки восставать нельзя. Рим жив, Рим разгромил Митридата. Цели вот эти, и, уверяю вас, они очень хищные люди… Это у нас гламурные патриоты и патриотки будут говорить, как нельзя трогать порядок — а они смотрят на европейских мужчин и женщин и говорят: «нефиг мыться, сволочи, — подтираться полотенцами мокрыми, потому что надо победить Путина» . Они что, цацкаются со своим населением, как мы со своим? Во! И это и есть совокупный западный господин. Более того, этому господину совсем не плохо уменьшить уровень жизни этого западного обывателя», — добавил Кургинян.

Более того, чем ниже опустится уровень жизни западного обывателя, тем рентабельней будет европейская промышленность и не надо будет им платить бешеные деньги за малый рабочий день. И все это стоит на повестке дня. И это не художественные вымыслы, подчеркнул политолог. В России же власть пытается всячески сделать вид, что война с Западом народа не касается, и отвлечь обывателя праздничными гуляниями.