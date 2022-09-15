Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга готовятся внести правки в контракт на рекультивацию мусорного полигона «Новоселки» из-за санкций, которые оттягивают сроки исполнения государственного заказа, сообщило 15 сентября издание «Фонтанка».

Полигон «Новоселки» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, завершить рекультивацию полигона, находящегося в городской черте Петербурга, планировали к октябрю 2022 года. Однако антироссийские санкции, которые были введены Западом после начала спецоперации, не позволяют подрядчику уложиться в установленные документом сроки. Чтобы помочь ему избежать штрафов, в комитете по благоустройству Петербурга готовят проект постановления правительства, которое позволит изменить существенные условия.

«Срок исполнения работ переносится на 1 декабря 2023 года. В действующей версии контракта стоит дата 30 октября 2022 года», — говорится в сообщении.

Напомним, полигон «Новоселки» работал на окраине Ленинграда-Петербурга с 1974 года, принимая твердые бытовые отходы. Площадь полигона — 83,5 га, высота — от 20 до 37 метров. Поскольку вблизи полигона были построены жилые районы, их жители регулярно жаловались на неприятный запах. После чего полигон был закрыт для приема мусора в апреле 2017 года, а с 2018 года началась его рекультивация, оцененная в 755 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Петербурга проверит, как рекультивируется полигон «Новоселки»