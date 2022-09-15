Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Китай и Россия готовы сыграть в мире руководящую роль, чтобы вывести страны на траекторию устойчивого развития. Об этом 15 сентября заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин

Вначале переговоров лидер Китая заявил, что очень рад новой встрече с российским президентом.

«Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития», — сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин выразил готовность обменяться мнениями по текущим вопросам международной повестки.

Двусторонняя встреча лидеров Китая и России проходит на полях саммита ШОС в Самарканде.