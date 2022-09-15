Москва, 15 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Законопроект о передаче Минздраву полномочий по закупке препаратов для больных спинальной мышечной атрофией (СМА) разработали депутаты Госдумы от СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство здравоохранения РФ

«Сейчас за приобретение лекарства отвечают регионы. Мы же предлагаем передать эти полномочия Минздраву», — сказал Миронов.

Соответствующая инициатива направлена на заключение в правительство, добавил парламентарий.

«Считаю, что будет правильно, если решением проблемы больных со спинальной мышечной атрофией займётся федеральный Минздрав, а финансированием закупок лекарств — федеральный бюджет. Именно об этом наш сегодняшний законопроект», — рассказал Миронов.

Читайте также:В Минздраве РФ назван срок появления на рынке аналога препарата «Золгенсма»