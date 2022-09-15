Москва, , 15:30 — REGNUM Сценарий лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН реализовать невозможно. Об этом 15 сентября заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я считаю, что это Нобелевская премия, причем в области математики, если такой механизм будет разработан, чтобы лишить нас статуса постоянного члена СБ ООН. Этот сценарий нереализуем, если мы все-таки говорим о праве», — сказала она.

Также официальный представитель МИД РФ уточнила, что для того, чтобы это произошло, нужно внести в Устав ООН соответствующие изменения.

«Для этого необходимо, чтобы за них проголосовало 2/3 членов ГА ООН, затем эти поправки должны быть ратифицированы 2/3 государств-членов, включая всех постоянных членов СБ ООН, одним из которых является наша страна. Поэтому тут все понятно — никакого другого законного пути осуществить этот план просто не существует», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что незеркальные меры в качестве ответа на ограничения со стороны медиагигантов Западана российский контент могут быть введены Россией.