Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Китай занимает сбалансированную позицию по вопросу кризиса в бывшей УССР, Россия это высоко ценит и понимает озабоченности Пекина. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 15 сентября на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с кризисом [в бывшей УССР]. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счёт», — сказал Путин.

Он заверил, что китайской стороне будет подробно разъяснена позиция Москвы, хотя этот вопрос обсуждался и раньше.

Встреча лидеров России и КНР проходила на полях саммита ШОС в Самарканде.

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