Путин дал оценку позиции Китая по кризису в б. УССР
Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Китай занимает сбалансированную позицию по вопросу кризиса в бывшей УССР, Россия это высоко ценит и понимает озабоченности Пекина. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 15 сентября на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Си Цзиньпин
«Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с кризисом [в бывшей УССР]. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счёт», — сказал Путин.
Он заверил, что китайской стороне будет подробно разъяснена позиция Москвы, хотя этот вопрос обсуждался и раньше.
Встреча лидеров России и КНР проходила на полях саммита ШОС в Самарканде.
Читайте также: Си Цзиньпин: КНР и Россия готовы вывести мир на траекторию развития