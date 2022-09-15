Москва, , 16:32 — REGNUM «Зелёная Арктика» и федеральный проект «Чистая Арктика» в период с июля по август провели совместную экспедицию на мысе Марре-Сале на территории морской гидрометеорологической станции Марресаля Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) на Ямале. Волонтёрами было собрано и подготовлено к вывозу более 1,5 тысяч бочек общей массой около 40 тонн. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает Северное УГМС со ссылкой на пресс-службу проекта «Чистая Арктика».

Бочки времён активного освоения Арктики — один из самых распространенных видов мусора в Диксоне Александр Полегенько © ИА REGNUM

12 добровольцев провели очистные работы на трёх объектах на территории мыса Марре-Сале, среди которых генераторная станция, хранилище бочек и русло ручья. В волонтерский состав вошли молодые люди, имеющие подобный опыт работы в суровых арктических условиях.

Экспедиция продлилась две недели. Она прошла в рамках Года экологии, который объявлен на Ямале.

Задачами следующей экспедиции станет сбор и прессовка бочкотары, окончательная зачистка за дизель-генераторной и зачистка территории от ТБО «под грабли».

Как сообщало ИА REGNUM, оленеводы из бригады №5 из Биллингса (Чаунский район Чукотки) собрали несколько мешков с древесиной и металлоломом, которые вывезли на вертолёте.

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