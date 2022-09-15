Саратов, , 15:36 — REGNUM Семерых жителей города Саратова в возрасте от 16 до 22 лет обвиняют в экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Эмблема СКР

По данным следствия, в 2020 году в Саратове четверо молодых людей, являющихся сторонниками ультраправых (неонацистских, националистических) взглядов, создали экстремистское сообщество, в котором приняли участие трое.

Во время деятельности экстремистского сообщества (с 16 декабря 2020 года по 27 мая 2021 года) его участники в разных составах, выполняя заранее оговоренные роли, с применением оружия и предметов, совершали преступления, в том числе тяжкие в отношении пятерых жителей Саратова, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также преступления против общественной безопасности.

В конце мая 2021 года деятельность организации пресекли сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

Четверо обвиняемых свою вину не признают. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее ИА REGNUM передавало, в августе 2022 года суд в Саратове признал местного жителя виновным в участии в деятельности экстремистской организации. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.

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