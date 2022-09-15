Москва, 15 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Съемочная группа российского «ТВ Центра» пострадала при взрыве в Запорожской области, сообщается 15 сентября на сайте телеканала.

Mos03.ru Скорая помощь

«В Запорожской области съемочная группа нашего телеканала пострадала в результате взрыва во время выезда на съёмки», — говорится в сообщении.

По словам корреспондента Никиты Васильева, автомобиль перевернулся. Он и водитель получили травмы, их жизни вне опасности, сейчас медики оказывают пострадавшим помощь.