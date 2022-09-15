Магас, 15 сентября 2022, 15:27 — REGNUM Трое военнослужащих из Ингушетии удостоены высоких наград за свое мужество и стойкость при выполнении воинского долга в ходе специальной операции на территории б. УССР. Орденами Мужества посмертно награждены Салам Мержоев, Сослан Арсамаков и Ибрагим Чапанов, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Калиматов отметил, что он одновременно испытывает горечь и гордость за героев, которые в трудную минуту не отступили и проявили героизм. Он также поблагодарил родителей, воспитавших таких достойных сыновей.