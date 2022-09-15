Москва, , 15:27 — REGNUM Планируемая индексация тарифов РЖД, призвана обеспечить финансирование инвестпрограмм компании, направленных на развитие инфраструктуры, в том числе дальневосточной, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.

Товарные поезда Дарья Драй © ИА REGNUM

«Например, РЖД в 2022 года был открыт железнодорожный мост «Нижнеленинское — Тунцзян», который должен разгрузить загруженный пограничный переход «Забайкальск — Маньчжурия», что ускорит доставку грузов из и в КНР.

В 2022–2023 гг. планируется модернизировать три пограничных перехода на границе с КНР, чтобы обеспечить восстановление грузопотоков, объём которого ещё восстанавливаются после падения вызванного COVID-19.

Также от стабильной работы РЖД и подготовленности её инфраструктуры всё больше начинают зависеть порты Дальнего Востока. Сейчас их загрузка стабильно высока, летом она значительно выросла и начали возникать сложности с загрузкой судов.

Большое количество импортных потоков была переориентирована участниками ВЭД на дальний восток, в то же время, в порты не подвозится достаточный объём экспорта, что и вызывает задержки для судов.

Пропускная способность железнодорожного транспорта в РФ ограничена и для её усиления требуется значительное финансирование, в то же время РЖД не успевает осваивать уже заложенные средства, в то же время по данным на август месяц РЖД было освоено на 16% меньше, чем запланированный объём в 78 млрд рублей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «РЖД» может проиндексировать грузовые железнодорожные тарифы в 2023 году на 9,8%, собрав с грузоотправителей почти 190 млрд руб. дополнительных средств.

Читайте также: В России планируют на 9,8% повысить грузовые железнодорожные тарифы