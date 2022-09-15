Кызыл, 15 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Туве ночью 16 сентября ожидаются сильные дожди и ветер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Krasalp.ru Тува

В горах возможны дожди с переходом в мокрый снег. На перевалах местами гололедица, ночью и утром туманы. Северо-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

«Температура воздуха ночью +1, +6°, местами 0, — 5°. Температура воздуха днём +10, +15°, местами +3, +8°. Пожароопасность I, II, местами IV и V класса», — добавили в управлении.

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