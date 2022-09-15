Самарканд, Узбекистан, , 15:25 — REGNUM Москва осуждает провокации Соединённых Штатов в Тайваньском проливе. Об этом 15 сентября во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил президент РФ Владимир Путин.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства подчеркнул, что Россия придерживается принципа «одного Китая».

«Со своей стороны твёрдо, на деле придерживаемся принципа одного Китая, осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», — указал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по иностранным делам в Сенате Конгресса США согласовал законопроект о выделении Тайваню военной помощи на $4,5 млрд. Китай выразил решительный протест действиям Вашингтона.

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Как заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, законопроект США о серьёзно нарушает обязательства США перед Пекином по этому вопросу, нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех совместных китайско-американских коммюнике.