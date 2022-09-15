Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Москва осуждает провокации Соединённых Штатов в Тайваньском проливе. Об этом 15 сентября во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Глава государства подчеркнул, что Россия придерживается принципа «одного Китая».

«Со своей стороны твёрдо, на деле придерживаемся принципа одного Китая, осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», — указал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по иностранным делам в сенате Конгресса США согласовал законопроект о выделении Тайваню военной помощи на $4,5 млрд. Китай выразил решительный протест действиям Вашингтона.

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Как заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, законопроект США серьёзно нарушает обязательства США перед Пекином по этому вопросу, нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех совместных китайско-американских коммюнике.