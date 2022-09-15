Шебекинский район, Белгородская область, 15 сентября 2022, 15:34 — REGNUM Четыре школы в Шебекинском горокруге переводят на дистанционное обучение по решению антитеррористической комиссии Белгородской области. Об этом 15 сентября сообщил глава администрации муниципалитета Владимир Жданов.

Школьный класс
Школьный класс
Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Из-за обстановки на границе, заниматься онлайн будут ученики Красненской, Мешковской, Муромской и Новотаволжанской школ. Все остальные образовательные учреждения продолжат работу в обычном формате, однако родители вправе обратиться в администрацию школы для перевода своего ребёнка на дистант.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за неспокойной обстановки вдоль границы с б. УССР онлайн-обучение ввели в 10 км зоне в Шебекинском горокруге.