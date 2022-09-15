Костромские депутаты требуют привлечь к ответу руководство ТГК-2
Кострома, 15 сентября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Депутат Костромской областной думы Сергей Галичев попросил руководителя департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Сергея Кралина проанализировать ситуацию с исполнением концессионного соглашения ТГК-2 с привлечением прокуратуры. Предложение прозвучало в ходе заседания заксобрания 15 сентября.
Кралин согласился с наличием проблемы и отметил, что напишет подробное письмо прокурору Костромской области Юрию Рываеву, поскольку обращения в городскую прокуратуру остались без ответа:
Напомним, тепловые коммуникации города были отданы в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет компания должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей, отремонтировав 98 км тепловых сетей. По факту каждый год компания выполняет менее 50% от запланированного объёма работ. Так, в 2022 году коммунальщики должны были заменить 12 километров магистральных трубопроводов и квартальных сетей. По данным на 9 сентября рабочие успели переложить лишь 3 километра труб.