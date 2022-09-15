Кострома, 15 сентября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Депутат Костромской областной думы Сергей Галичев попросил руководителя департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Сергея Кралина проанализировать ситуацию с исполнением концессионного соглашения ТГК-2 с привлечением прокуратуры. Предложение прозвучало в ходе заседания заксобрания 15 сентября.

Ремонтные работы

«Не первый год мы наблюдаем, как разрывается половина города, в результате чего затрудняется движение и жизнь людей. Они что, тоннель в Китай роют? Сколько можно делать трубы на Пятницкой, Маршала Новикова? Я прошу вас вместе с прокуратурой, следственными органами проанализировать ситуацию. Люди им платят, а они не выполняют своих обязательств, на которые подписались, причем систематически, неоднократно, группой лиц. Если внимательно посмотреть, то их действия тянут как минимум на 10 уголовных статей», — сказал Галичев.

Кралин согласился с наличием проблемы и отметил, что напишет подробное письмо прокурору Костромской области Юрию Рываеву, поскольку обращения в городскую прокуратуру остались без ответа:

«Мы писали письма в прокуратуру города, они сказали что дадут ответ по мерам воздействия до 1 сентября. Его не последовало. Я услышал вас, мы подготовим письмо на областного прокурора о всех нарушениях которые были в этом году, потому что процесс идёт из рук вон плохо. Такое впечатление, что она раскопали сначала весь город, а потом им занимается одна бригада — там гайку подкрутят, тут кусок трубы заменят», — ответил депутату чиновник.

Напомним, тепловые коммуникации города были отданы в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет компания должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей, отремонтировав 98 км тепловых сетей. По факту каждый год компания выполняет менее 50% от запланированного объёма работ. Так, в 2022 году коммунальщики должны были заменить 12 километров магистральных трубопроводов и квартальных сетей. По данным на 9 сентября рабочие успели переложить лишь 3 километра труб.