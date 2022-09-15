Иваново, , 15:22 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин останется под стражей до 26 октября, решение вынес Октябрьский суд Иванова 15 сентября, сообщила пресс-служба суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Октябрьским районным судом г. Иваново вынесено постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора департамента здравоохранения Ивановской области до 26.10.2022», — говорится в сообщении.

Артур Фокин, а также его заместитель Алексей Буянкин являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве при осуществлении закупок на поставку медоборудования, речь идёт о сумме в 10 млн 440 тысяч рублей. Фокин был задержан, а затем отправлен под стражу в апреле 2022 года.