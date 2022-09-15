Донецк, , 15:21 — REGNUM Вооружённые формирования нацистского киевского режима обстреляли населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел из миномёта ВСУ Ngu.gov.ua

Уточняется, что обстрел Новобахмутовки со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено девять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что попадание крылатой ракеты в промышленное предприятие в городе привело к серьёзным разрушениям.