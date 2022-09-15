Москва, , 15:19 — REGNUM Вопрос о ведении мер США и ЕС в отношении помогающих гражданам РФ проводить платежи, скорее всего, был поднят в отношении позиции Турции где доля российских туристов в разы больше, чем в других странах ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Принять меры США и ЕС могут только в отношении оборота электронных платежей по возможных переводов с карты «Мир» на VISA и MasterCard.

Часть возможных запретов или ограничений на переводы большой проблемы не создадут», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для борьбы с обходом финансовых санкций США и ЕС планируют принять меры в отношении третьих лиц и организаций, помогающих гражданам и организациям России проводить платежи, писала газета Financial Times.

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