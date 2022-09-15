Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Ленинградская область стала одним из четырех субъектов Федерации, где сохраняются положительные темпы роста во всех основных секторах экономики. К концу года в экономику региона может быть вложено до 474,08 млрд рублей, сообщил 15 сентября на пленарном заседании Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF`22 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Карта Ленинградской области

По его словам, перспективы развития экономики субъектов во многом будут зависеть от того, насколько региональный бизнес сможет адаптироваться к новым условиям работы, и в какой степени он сумеет воспользоваться новыми возможностями на рынках.

«В Ленинградской области мы, как и ранее, делаем ставку на снятие барьеров для свободного развития бизнеса и поддержку реализации инвестиционных планов компаний, перестройки логистических цепочек. Первоочередной задачей госполитики в этой ситуации становится обеспечение доступности финансовых ресурсов для бизнеса», ― пояснил губернатор.

Дрозденко также уточнил, что за шесть месяцев 2022 года объем инвестиций в основной капитал Ленинградской области оценивается на уровне 209,5 млрд рублей, что на 31% выше уровня прошлого года.

«Прогнозируется, что по итогам года в экономику Ленинградской области будет вложено порядка 474,08 млрд рублей, а уровень инвестиций к ВРП составит 34,7% по итогам года», — добавил глава региона.

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