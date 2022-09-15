Ташкент, , 15:18 — REGNUM Белоруссии пора стать полноправным членом «шанхайской семьи», заявил 15 сентября президент республики Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Работая в качестве наблюдателя в организации, мы приняли решение, что пора нам стать полноправным членом нашей «шанхайской семьи». Знаю, вы нас поддержали и поддерживаете на этом пути. И мы вам за это очень благодарны», — сказал Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином в ходе визита в Самарканд.

Напомним, Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена, ее планируется рассмотреть на саммите в Самарканде.