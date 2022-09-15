Москва, 15 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. США станут непосредственной стороной конфликта в б. УССР, если поставят Киеву ракеты большой дальности. Россия будет вправе защищать свою территорию всеми доступными средствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 сентября в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она подчеркнула, что Вашингтон и его союзники фактически становятся соучастниками военных преступлений Киева, так как снабжают ВСУ оружием. Возможные поставки Киеву ракет сопоставимы с размещением в Европе наземных ракет американского производства, ранее запрещённым по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией.

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдёт красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также заявила о прямой вовлечённости Вашингтона в конфликт на территории б. УССР. США заинтересованы в затягивании боевых действий, отметила она.

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