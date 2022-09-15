Берлин, , 15:15 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок полагает, что нужно скорее принять решение о поставке киевскому режиму современных танков, но не все политические силы с ней согласны, как передает Associated Press.

Немецкий танк Leopard 2 (сс) U.S. Army. Gertrud Zach

В Киеве заявляли, что хотели бы получить немецкие танки Leopard-2, но Берлин до сих пор отклонял эту просьбу и поставлял другое вооружение, такое как гаубицы и самоходные зенитные установки.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в четверг 15 сентября, глава немецкого МИДа сказала, что решение о поставках современных танков может быть принято только совместно правящей трехпартийной коалицией Германии и ее международными партнерами.

«Но в той решающей фазе, в которой сейчас находится [киевский режим], я также не считаю, что это решение можно откладывать еще долго», — цитирует ее слова газета.

Министр экономики Роберт Хабек, член партии «зеленых», заявил 15 сентября, что ожидает, что Германия вскоре поставит Киеву больше «правильного оружия».

Тем временем правая партия «Альтернатива для Германии», которая не входит в правительство, предостерегла от предоставления танков Киеву.

Сопредседатель партии Тино Хрупалла призвал вместо этого открыть газопровод «Северный поток — 2», чтобы импортировать газ из России.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД ФРГ ушла от ответа на вопрос о поставках Киеву танков Leopard