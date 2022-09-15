Чебоксары, , 15:15 — REGNUM В Чувашии начнут строить межквартальные игровые территории. На эти цели в 2022 году предусмотрено 500 млн рублей, что позволит создать 30 первых подобных площадок. Об этом заявил во время прямого эфира с жителями первый заместитель главы республиканского минстроя Владимир Максимов, сообщили ИА REGNUM в минцифры Чувашии.

Детская площадка Наталья Диева © ИА REGNUM

Во время общения с населением чиновник отметил, что корректируется подход к строительству игровых площадок: приоритет будет отдаваться межквартальным игровым комплексам.

«Несколько лет республика выделяет деньги на благоустройство дворовых территорий. Было принято решение переходить к более масштабным проектам детских площадок», — сказал Владимир Максимов.

Он пояснил, что речь идёт о строительстве межквартальных игровых зон, которыми смогут пользоваться не только жители одного двора, но и семьи из близлежащих домов. Ожидается, что такие площадки будут многофункциональными.

В 2022 году на создание 30 межквартальных игровых зон выделено 500 млн рублей. Что касается «стандартных детских площадок» во дворах, то средства на их обустройство будут выделяться в рамках инициативного бюджетирования.

Региональные власти отмечают, что жители республики в соцсетях часто обращаются к властям по вопросам установки и содержания детских площадок: центр управления регионом с 1 июня по 14 сентября зарегистрировал 184 обращения, в том числе 84 человека предложили установить во дворах игровые комплексы, остальные просили заменить старые игровые сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года четырём муниципалитетам Чувашии выделены дополнительные средства на благоустройство территорий и тротуаров. Поддержка оказана Новочебоксарску, Канашскому, Яльчикскому и Янтиковскому районам. Всего было почти 55,2 млн рублей.