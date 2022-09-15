Кривой Рог, Украина, 15 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Попадание крылатой ракеты в промышленное предприятие в Кривом Роге привело к серьёзным разрушениям. Об этом 15 сентября сообщил мэр города Александр Вилкул.

(сс) Catrifle Александр Вилкул

Ранее в офисе главы киевского режима рассказали о ракетном ударе по Кривому Рогу, повредившему гидротехническое сооружение.

«Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, последствия уточняются», — написал мэр Кривого Рога в телеграм-канале.

Он также рассказал об отсутствии потерь, уточнив, что данные носят предварительный характер.