Моздокский район, Северная Осетия, , 15:14 — REGNUM В Северной Осетии обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд пролежал в земле почти 80 лет и все еще представлял опасность. Его удалось обезвредить с помощью специального пиротехнического расчета, прибывшего 14 сентября из Донского спасательного центра МЧС, сообщили в пресс-службе регионального управления.

Авиационная бомба ГУ МЧС РФ по Чеченской республике

Как уточнили в МЧС по РСО-Алании, авиабомба была найдена в Моздокском районе. Для того чтобы обезвредить снаряд, пришлось вызывать специалистов из Ростовской области. Они вывезли опасную находку со всеми предосторожностями на полигон близ села Комарово и подорвали.

Ранее, 9 сентября, вблизи населенного пункта Нижний Малгобек была обнаружена авиационная фугасная бомба ФАБ-80. Её нашли аграрии при проведении полевых работ. Снаряд был обезврежен специалистами.