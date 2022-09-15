Тюмень, 15 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Ярковском районе Тюменской области перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в уничтожении 97 домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ada Be Пожар в доме

По версии следствия, 10 мая 2022 года житель села Бачелино самовольно подключил электроэнергию к своему частному дому, набросив провода без изоляционного слоя на воздушную линию электропередач.

В итоге нарушение правил эксплуатации электрооборудования в совокупности с сильным ветром привело к воспламенению проводки, вызвавшему пожар. Огонь охватил сначала строения на его участке, а затем перекинулся на соседние дома.

В итоге уничтожено 97 строений, в том числе один жилой дом. Находившийся в нём мужчина получил ожоги 2 и 3 степени, причинившие тяжкий вред его здоровью.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным МЧС России по Тюменской области, в регионе за восемь месяцев 2022 года произошло 3930 пожаров, погибли в огне 69 человек, травмировано 77 человек, уничтожено 381 строение.