Москва, , 15:11 — REGNUM Всё большее количество государств выражают желание присоединиться к ШОС, и это является прямым следствием очевидной недоговороспособности западных партнеров, считает вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Сергей Неверов Duma.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрагимом Раиси заявил, что страны Запада поступают со своим словом как его хозяева, забирая его, когда захотят.

«Проходящий в эти дни саммит Шанхайской организации сотрудничества — ещё один показатель окончания эпохи американского доминирования на международной арене. Всё большее количество государств выражают желание присоединиться к ШОС, и это является прямым следствием очевидной недоговороспособности западных партнеров, а также отсутствия в их повестке предложений, направленных на помощь в развитии другим странам», — отметил Неверов в своём телеграм-канале.

По его словам, пока коллективный запад пытается принудить Иран к унизительным уступкам, поступиться своим суверенитетом, научно-техническим развитием, а взамен «соглашается» покупать иранские энергоносители, российская сторона выстраивает с Ираном взаимовыгодные партнерские отношения.

«В этом и заключается мудрая стратегия нашего президента, который неоднократно указывал на необходимость отказа от ультиматумов и «игры в одни ворота». И я не сомневаюсь, что итогом такой политики станет образование новых мировых центров силы, новой системы международных отношений, в которой не будет принуждающих и принужденных, а будут равные партнеры, действующие в интересах своих народов и суверенных стран», — заключил Неверов.

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