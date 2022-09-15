Кишинёв, , 15:09 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от оппозиционной партии «Шор» будут бойкотировать парламент пока в стране будут оставаться «политические заключённые». Об этом 15 сентября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил лидер партии Илан Шор.

Илан Шор Чурбан

«В отношении оппозиционных политиков, особенно из партии «Шор», выступающих против режима, возбуждаются уголовные дела, их арестовывают и содержат за решеткой при отсутствии убедительных доказательств и справедливого судебного процесса», — заявил Шор в обращении.

Он сообщил, что депутаты партии будут добиваться освобождения арестованных членов «Шор». Также партия будет добиваться досрочных президентских и парламентских выборов.

Напомним, в Молдавии раскручивается дело о незаконном финансировании партии «Шор». В июле по нему арестовали одного из лидеров партии Марину Таубер. Ещё двух членов партии «Шор» отправили под арест 4 сентября. 14 сентября суд сменил меру пресечения Таубер на домашний арест.

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