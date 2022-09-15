Екатеринбург, 15 сентября 2022, 15:54 — REGNUM Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» определила победителей в Уральском федеральном округе. По итогам 2021 года 12 предприятий Свердловской области завоевали 17 призовых мест.
Премия «Экспортер года» была учреждена правительством РФ для поощрения индивидуальных предпринимателей и организаций, которые достигли исключительных результатов в экспортной деятельности. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Поддержку этому масштабному мероприятию оказывают Минпромторг РФ, Минэкономразвития РФ, Минсельхоз РФ и Минкомсвязи РФ.
«Мы гордимся нашими экспортерами. Конкурс показал, что в Свердловской области достаточно сильны и имеют потенциал для развития несырьевые направления. Продукция наших предприятий пользуется высоким спросом, и мы будем помогать им расширять ассортимент и географию поставок», — сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
Завоевавшие первое место компании будут участвовать в конкурсе на звание «Лучший экспортер страны». У Свердловской области пять первых мест. Одним из победителей стала компания АЙ-ТОР, она завоевала победу и призовые места сразу в трех номинациях. Стоит отметить, что компания АЙ-ТОР является «Региональным чемпионом», данный проект курирует Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.
«Предприниматели на Урале — это не только металлурги и машиностроители, это и создатели сервиса в области научных публикаций, и экспортеры высокотехнологичной и модной одежды, и компании, внедряющие телемедицину, и производители сладостей. Они работают, расширяют рынки сбыта и продвигают свою продукцию по всему миру», — сказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ) Вероника Никишина.
Призерами и победители окружного этапа от Свердловской области стали:
В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (МСП):
2 место: ООО «Юниформ Ателье». Компания входит в ГК «Портновская мануфактура «SHISHKIN», производит высокотехнологичную одежду.
3 место: ООО «АЙ-ТОР». Разработчик и производитель линейки аппаратов i-TOR, высоковольтных аппаратов для коммерческого учета электроэнергии.
В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес):
2 место: НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха». Производит фанеру с 1972 года.
В номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» (МСП):
3 место: ООО НПО «Экспериментальный завод». Производитель оборудования для различных отраслей промышленности, в том числе для добычи натурального камня и для нефтегазовой отрасли.
В номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (МСП):
2 место: ООО «ППР «Свердловский». Селекционно-генетический центр по разведению кур.
В номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (крупный бизнес):
1 место: АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ». Входит в ГК «Русагро», занимается переработкой подсолнечника, производством подсолнечного масла, а также потребительских продуктов питания (маргарины, спреды, майонез, горчица, соусы и так далее).
2 место: ООО «А1 Агро Групп». Экспортирует рапсовое масло.
3 место: АО «Богдановичский комбикормовый завод». Компания производит комбикорм для свиней, крупного рогатого ската, коз, кроликов и птиц.
В номинации «Экспортер года в сфере услуг» (МСП):
3 место: ООО «Институт проектирования, архитектуры и дизайна» (Свердловская область). Оказывает услуги, связанные с созданием архитектурного объекта, инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием и др.
В номинации «Экспортер года в сфере услуг» (крупный бизнес):
1 место: ООО «НАГ». IT-компания, которая отправляет на экспорт оборудование и решения для отрасли телекоммуникаций, промышленности и бизнеса.
В номинации «Трейдер года» (МСП):
1 место: ООО «Первая металлоснабжающая компания». Занимается оптовой продажей металлопроката черных и цветных металлов, а также материалов верхнего строения пути для железной дороги.
2 место: ООО «Ростехком Трейд». Отправляет на экспорт цветной металлопрокат (алюминиевые полуфабрикаты, ферросплавы и др.).
В номинации «Прорыв года» (МСП):
2 место: ООО «Юниформ Ателье».
В номинации «Лучшая женщина-экспортер» (крупный бизнес):
1 место: Наталья Корой, АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»
В номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер» (МСП):
2 место: Андрей Медведев, ООО «АЙ-ТОР».
В номинации «Ответственный экспортер ESG» (МСП):
1 место: ООО НПО «Экспериментальный завод». Экспортирует промышленное оборудование, в том числе для производства и обработки камня, ремонта вагонов.
2 место: ООО «АЙ-ТОР».