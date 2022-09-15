Екатеринбург, 15 сентября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» определила победителей в Уральском федеральном округе. По итогам 2021 года 12 предприятий Свердловской области завоевали 17 призовых мест.

Официальный сайт правительства Свердловской области Экспорт

Премия «Экспортер года» была учреждена правительством РФ для поощрения индивидуальных предпринимателей и организаций, которые достигли исключительных результатов в экспортной деятельности. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Поддержку этому масштабному мероприятию оказывают Минпромторг РФ, Минэкономразвития РФ, Минсельхоз РФ и Минкомсвязи РФ.

«Мы гордимся нашими экспортерами. Конкурс показал, что в Свердловской области достаточно сильны и имеют потенциал для развития несырьевые направления. Продукция наших предприятий пользуется высоким спросом, и мы будем помогать им расширять ассортимент и географию поставок», — сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Министерство промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин

Завоевавшие первое место компании будут участвовать в конкурсе на звание «Лучший экспортер страны». У Свердловской области пять первых мест. Одним из победителей стала компания АЙ-ТОР, она завоевала победу и призовые места сразу в трех номинациях. Стоит отметить, что компания АЙ-ТОР является «Региональным чемпионом», данный проект курирует Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

«Предприниматели на Урале — это не только металлурги и машиностроители, это и создатели сервиса в области научных публикаций, и экспортеры высокотехнологичной и модной одежды, и компании, внедряющие телемедицину, и производители сладостей. Они работают, расширяют рынки сбыта и продвигают свою продукцию по всему миру», — сказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ) Вероника Никишина.

Призерами и победители окружного этапа от Свердловской области стали:

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (МСП):

2 место: ООО «Юниформ Ателье». Компания входит в ГК «Портновская мануфактура «SHISHKIN», производит высокотехнологичную одежду.

3 место: ООО «АЙ-ТОР». Разработчик и производитель линейки аппаратов i-TOR, высоковольтных аппаратов для коммерческого учета электроэнергии.

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес):

2 место: НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха». Производит фанеру с 1972 года.

Министерство промышленности и науки Свердловской области Производство фанеры

В номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» (МСП):

3 место: ООО НПО «Экспериментальный завод». Производитель оборудования для различных отраслей промышленности, в том числе для добычи натурального камня и для нефтегазовой отрасли.

В номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (МСП):

2 место: ООО «ППР «Свердловский». Селекционно-генетический центр по разведению кур.

В номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (крупный бизнес):

1 место: АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ». Входит в ГК «Русагро», занимается переработкой подсолнечника, производством подсолнечного масла, а также потребительских продуктов питания (маргарины, спреды, майонез, горчица, соусы и так далее).

2 место: ООО «А1 Агро Групп». Экспортирует рапсовое масло.

3 место: АО «Богдановичский комбикормовый завод». Компания производит комбикорм для свиней, крупного рогатого ската, коз, кроликов и птиц.

Цитата из видео «Богдановичскому комбикормовому заводу 25 лет (2013 год)» АО «Богдановичский комбикормовый завод»

В номинации «Экспортер года в сфере услуг» (МСП):

3 место: ООО «Институт проектирования, архитектуры и дизайна» (Свердловская область). Оказывает услуги, связанные с созданием архитектурного объекта, инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием и др.

В номинации «Экспортер года в сфере услуг» (крупный бизнес):

1 место: ООО «НАГ». IT-компания, которая отправляет на экспорт оборудование и решения для отрасли телекоммуникаций, промышленности и бизнеса.

В номинации «Трейдер года» (МСП):

1 место: ООО «Первая металлоснабжающая компания». Занимается оптовой продажей металлопроката черных и цветных металлов, а также материалов верхнего строения пути для железной дороги.

2 место: ООО «Ростехком Трейд». Отправляет на экспорт цветной металлопрокат (алюминиевые полуфабрикаты, ферросплавы и др.).

Александр Погожев ИА REGNUM Расплавленный металл

В номинации «Прорыв года» (МСП):

2 место: ООО «Юниформ Ателье».

В номинации «Лучшая женщина-экспортер» (крупный бизнес):

1 место: Наталья Корой, АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»

В номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер» (МСП):

2 место: Андрей Медведев, ООО «АЙ-ТОР».

В номинации «Ответственный экспортер ESG» (МСП):

1 место: ООО НПО «Экспериментальный завод». Экспортирует промышленное оборудование, в том числе для производства и обработки камня, ремонта вагонов.

2 место: ООО «АЙ-ТОР».